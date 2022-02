Giugliano, blitz della Municipale: scoperto in via San Vito il ‘cimitero’ di frigo e lavatrici

I caschi bianchi hanno effettuato un intervento dopo accurate indagini. Alla fine di via San Vito, all’angolo con via Settembrini, è stato scovato e sequestrato (con sigilli) un “deposito” di lavatrici e frigoriferi usati. Il sequestro è scattato perché oltre al deposito, si effettuavano anche riparazioni sia estetiche che meccaniche di elettrodomestici con l’utilizzo di vernici, in barba alle più elementari normative ambientali vigenti.

Oltre a tutto ciò , dalle indagini è risultato che i RAEE da smaltire definitivamente venivano affidati ad individui di etnia Rom che periodicamente li prelevavano dal deposito per smaltirli in modo illecito. Queste le parole del sindaco Pirozzi: “Dimostrando ció che diciamo da tempo: alcuni Rom che si dedicano ad attività illecite sul fronte ambientale spesso sono l’ultimo anello di una catena che trova radici profonde nell’ecomafia locale. Ecco perché bisogna agire a tutto campo senza tralasciare nulla e puntando direttamente al cuore di un sistema deviato radicato sul territorio”.

Gli agenti di Polizia locale hanno sequestrato oltre 350 lavatrici, più di 160 frigoriferi, oltre 30 lavastoviglie ed una decina di forni. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2500 euro e denunciato penalmente un soggetto di nazionalità pakistana, titolare della ditta “Centro Frigo”.

“L’attenzione è alta e non bisogna mai abbassare la guardia ma garantire sempre un capillare controllo del territorio supportato da attività investigative necessarie per scovare chi inquina la nostra terra. La nostra parte la stiamo facendo con continuità , preferendo i fatti agli spot elettorali ed ai finti buoni propositi sui social ai quali non ha mai fatto seguito un’azione di controllo e repressione seria come quella messa in campo dalla mia amministrazione. Anche mettendo in condizioni la Polizia locale di lavorare con serenità e obiettivi chiari. Con noi la musica è cambiata e nonostante da soli non possiamo risolvere l’emergenza, abbiamo la certezza che il Comune finalmente da più di un anno sta svolgendo con serietà la parte di competenza. E non faremo passi indietro ma solo passi in avanti.

Ringrazio il capitano Salvatore Borgese e tutti gli agenti della Polizia municipale per aver coordinato e condotto l’importante operazione di questa mattina”.