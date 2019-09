Giugliano. “E tu che ci fai qui?”. Arrestato mentre tornava a casa a Casacelle, finì in manette a Melito per droga

A Giugliano i carabinieri locale Stazione hanno arrestato per evasione GALDIERI Benito, nato a Villaricca l’ 11.11.1989, residente a Giugliano in Campania, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo non veniva trovato in casa, in flagrante violazione del regime di favore concessogli, e successivamente bloccato e tratto in arresto, in via Casacelle, mentre stava facendo rientro.

Galdieri fu sorpreso a Melito in via Lussemburgo all’interno del complesso edilizio popolare “Rione 219” insieme a due complici mentre davano vita a un’intensa attività di spaccio. All’esito di una perquisizione, è stata rinvenuto e sottoposto a sequestro un notevole quantitativo di droga. Sotto chiave 4 grammi di cocaina, 8 grammi di crack, 40 grammi di hashish e 13, 5 grammi di marijuana.