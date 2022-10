Giugliano. Ragazzina picchiata in strada senza motivo: “Tremava e piangeva”

Bottiglie lanciate in piazza Gramsci e una ragazzina picchiata in piazza Matteotti. Fine settimana segnato dal bullismo e violenza minorile nel centro storico di Giugliano. Come hanno segnalati alcuni cittadini dei ragazzi sullo chalet hanno lanciato bottiglie nei confronti di alcune ragazzine. Poco distanze una 11enne è stata aggredita e picchiata da un banco di coetanee. A raccontare il triste episodio è stata una commerciante: “Ore 19.30, soccorriamo una ragazza di 11 anni, aggredita e picchiata da un gruppo di ragazzine, mentre passeggiava nella via più frequentata a Giugliano, corso campano. Tremante e piangente ripeteva “perché, perché mi hanno fatto questo io non ho detto nulla io non ho fatto nulla. Dopo un po’ è arrivato il suo papà sconvolto non capiva, non capiva come era potuto succedere e diceva” era uscita per un passeggiata ” e lei prontamente” papà no no non esco più”.