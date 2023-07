Giugliano saluta Igino Iacolare, pioniere dell’informazione locale: ha raccontato il territorio con professionalità e dedizione

Ieri mattina Giugliano si è svegliata con la triste notizia della morte di Igino Iacolare, una grande perdita per la terza città della Campania. Igino Iacolare è stato uno dei pionieri dell’informazione locale. In passato anche collaboratore di AbbìAbbè, ha raccontato per anni il territorio con grande professionalità e dedizione.

Grande appassionato di sport, è stato protagonista del basket a Giugliano e da coach di diverse generazioni ha insegnato e a tutti trasferito quelli che sono i veri valori dello sport.

La sua passione ha unito tante generazioni.