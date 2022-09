Un altro grave incidente è avvenuto stasera a Giugliano. Per cause ancora da accertare un centauro alla guida di una motocicletta si è scontrata con un’auto in via Oasi del Sacro cuore. Il giovane è rimasto ferito a terra a causa di gravi contusioni. Immediatamente sono partiti i soccorsi che hanno trasporto il ferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto la polizia municipale per I rilievi.