Incassò i soldi per Zagaria e ne curò la latitanza, arrestato Peppe ‘o biondo

Incassò i soldi per Michele Zagaria e ne curò la latitanza, arrestato Peppe ‘o biondo. Stamattina Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di Giuseppe Diana, detto Peppe o’biondo, per associazione per delinquere di tipo mafioso. Diana è stato ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli gravemente indiziato di partecipazione al clan dei Casalesi, gruppo Zagaria .

INDAGINE SU PEPPE ‘O BIONDO

L’ordinanza di custodia cautelare oggi eseguita costituisce l’epilogo di un’attività investigativa molto complessa. Costituita da fonti dichiarative per lo più dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni, sia telefoniche che fra presenti. L’indagine riguarda un arco temporale molto ampio, iniziato nel 2009, durante la ricerca dell’allora latitante Michele Zagaria, e conclusosi nel 2020.

Giuseppe Diana, imprenditore edile di Casapesenna, è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipare al sodalizio mafioso facente capo a Michele Zagaria ed a Filippo Capaldo con i quali era in diretto contatto.

CURO LA LATITANZA DI MICHELE SAGARIA

Dapprima rivestì, all’interno del clan , un ruolo meramente esecutivo. Curò la latitanza di Michele Zagaria e raccolse i proventi legati alla imposizione delle slot machines sui territori sui cui si estrinseca l’egemonia del clan. Successivamente, dopo la cattura di Giovanni Garafolo e dopo il matrimonio di Diana con la figlia di Francesco Zagaria, cognato di Michele, divenne una figura imprenditoriale di rilievo nella cosca di Casapesenna. Avviò numerosi interventi edilizi anche in territorio toscano, parte dei cui proventi sono stati dal GIP qualificati come diretti al clan.