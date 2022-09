Gragnano, 13enne suicida. Gli amici: “Non riusciamo a spiegarci cosa sia successo”

È il giorno dell’addio ad Alessandro, il13enne morto il 31 agosto scorso dopo un volo dal quarto piano della sua casa di via Lamma. L’ipotesi è che Alessandro si sia suicidato per presunti atti di bullismo. A officiare le esequie al chiostro di Sant’Agostino in piazza Marconi Don Paolo Anastasio e Monsignore Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento e Castellammare. Gli amici e i compagni di classe indossano la maglietta con il volto di Alessandro, la scritta “Alessandro Vive” e il simbolo dell’infinito.

Parlano gli amici di Alessandro

“Siamo stati con Alessandro a Cesenatico a metà luglio ad un campo di basket per migliorare le prestazioni. Siamo stati in stanza assieme, era taciturno e solitario. Ma non sappiamo se la sua morte sia legata ad atti di bullismo”. Sono le parole degli amici di squadra dell’Art Basket, il team dove Alessandro giocava nel ruolo di Guardia. I ragazzi, tutti adolescenti e minorenni, sono giunti al chiostro di Sant’Agostino di piazza Leone per salutare per l’ultima volta il 13 morto lo scorso 31 agosto. Uno dei ragazzi, confida: “Da un mio amico di scuola ho saputo che Alessandro era finito nel mirino di qualcuno che avrebbe voluto picchiarlo. Ma vai a sapere se è così. Siamo venuti a dirgli addio perché abbiamo comunque passato una settimana piacevole con lui a Cesenatico”.

Le amiche di classe dichiarano invece: “Non ce l’aspettavamo, era un ragazzo allegro e non aveva mai dato segni di sofferenza. L’avevamo visto nei giorni scorsi ed era tranquillo. A scuola parlavamo di bullismo ma lui non ha mai dato segni di vulnerabilità “.