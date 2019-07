Grandine enorme, tromba d’aria, auto nell’acqua e alberi abbattuti: il maltempo colpisce il centro Italia

Il centro Italia è finito nella morsa del maltempo causando tanti danni e molta paura alla popolazione. Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta in mattinata su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, provocando danni. Circa 200 i pini secolari abbattuti, ma anche segnali stradali, cartelli e infrastrutture mobili divelte, come spiega il Comune di Cervia.

Una donna è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. Polizia Locale, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono state impegnate per la viabilità e per altre criticità.

La tromba d’aria ha abbattuto 200 alberi sui viali, senza contare quelli che sono invece caduti in pineta, conferma all’ANSA il sindaco di Cervia Massimo Medri. Significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia.

Una violenta grandinata ha interessato la città di Pescara e buona parte della abruzzese, con chicchi grandi come arance. L’episodio è stato di eccezionale intensità.Almeno 18 le persone ferite che si sono recate fino ad ora al pronto soccorso. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. Il fenomeno ha provocato anche danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati (live).

Le foto sui social

Tante le immagini postate sui social dalle persone rimaste impressionate dalla violenza della grandinata e dalla grandezza dei chicchi, come si può vedere in questa foto pubblicata su Facebook da Gennaro Spinelli.

Forte grandinata anche in Molise

Una violenta grandinata ha interessato anche il Molise. Una delle zone più interessate è quella di Venafro, in provincia di Isernia, dove i grossi chicchi hanno provocato danni alle abitazioni, con tetti danneggiati e vetri di balconi e finestre distrutti, e alla carrozzeria dei veicoli in transito e parcheggi.

“Non solo grandine grossa a #Pescara ma anche forti #nubifragi. Nel filmato addirittura un auto viene travolta dalla forza dell’acqua per fortuna senza tragiche conseguenze” ha segnalato la Rete Meteo Amatori. La pagina ha raccolto e pubblicato tanti video.