Grave fuga di Gas in via Foria a Napoli: “Piazza Cavour non percorribile”

Una grave fuga di gas si è verificata in Via Foria, all’altezza del cantiere aperto alcune settimane fa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area per contenere la fuoriuscita. L’odore di gas è chiaramente percepibile.

Per motivi di sicurezza, la Polizia Municipale ha interdetto il transito veicolare sia verso Via Pessina e Piazza Dante, sia in direzione di Via Duomo. Evacuati i condomini e i negozi della zona, oltre alla chiusura del tratto stradale tra Via Foria e Piazza Cavour a causa della rottura della tubazione principale della rete di distribuzione.

La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco. La strada di accesso a Piazza Cavour resta chiusa e non percorribile. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha diffuso l’allarme sui social: “Attenzione, grave fuga di gas in Via Foria. Piazza Cavour non percorribile. Massima diffusione ad amici e conoscenti”.

La nota di Italgas

“Con riferimento alla segnalata dispersione di gas in via Foria angolo via Duomo a Napoli, un portavoce Italgas informa che il danneggiamento della condotta è stato provocato da una società terza impegnata in lavori sulla rete elettrica. I tecnici Italgas, prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto, hanno messo in sicurezza l’area e sono al lavoro per completare la riparazione del danno subìto. Durante l’intervento è garantita la continuità del servizio alle utenze coinvolte, ad eccezione di una. Il ritorno alla piena normalità è previsto nel corso della giornata” è quanto fa sapere Italgas in una nota stampa.