Grave lutto per Dino Piacenti, morta la mamma Concetta: “Grazie per il tuo immenso amore”

Lutto per il noto presentatore e re della movida napoletana Dino Piacenti, è scomparsa la cara mamma. A darne notizia è stato lo stesso Dino con un post sui social: “Una Mamma e’ la luce che illumina la casa… e quando non c’è più e’ la stella che illumina il Cielo. Sei stata una Mamma meravigliosa e una Nonna senza pari, grazie per averci donato tutto il tuo amore. Son sicuro che anche da lassù continuerai a tenermi d’occhio e ad aiutarmi a fare sempre la cosa giusta. Mamma buon viaggio e salutami Papa’ e Cucciolo”, ha scritto Dino Piacenti

Chi è Dino Piacenti.

NAPOLI – Il giorno 4 Dicembre dello scorso millennio esattamente nel 1960 a Montreal, città bellissima del Canada, nasce da mamma Concetta e papà Stefano, Dino Piacenti di kilogrammi 4,5, bambino molto vispo e chiacchierone. Un eclettico anchorman e vocalist, un irriducibile Peter Pan che ama la Radio e la televisione. “La passione per la musica si era impossessata completamente di me al punto da convincermi che il mio futuro era disegnato nell’ambito di questa splendida e nobile arte – racconta Dino -. All’età di 14 anni incominciai ad organizzare serate danzanti con amici e compagni di scuola, all’epoca usavo i giradischi con i 45 giri e gli LP come dimenticarli. Successivamente iniziai a frequentare le discoteche dove assumevo sempre con maggiore autorevolezza il ruolo di d.j. alla console e di vocalist, qualcuno mi fece notare che avevo anche una voce intonata e improvvisavo qualche canzone praticamente a cappella. Non esisteva ancora il Karaoke in Italia. Mi dedicai anima e corpo a quello che era diventato un grande amore. Alla fine degli anni ’70 era il periodo in cui ci fu l’esplosione delle radio libere che immaginai il mio trampolino di lancio come speaker. Nel 1977 il mio debutto radiofonico a RADIO AMICA, per poi passare a RADIO NAPOLI NORD ( attuale C.R.C.), agli inizi degli anni ’80 il passaggio a RADIO ALBA RETE 5, successivamente a RADIO OMBRA SOUND, successivamente a RADIO CLUB 91, fine anni ’90 passaggio a RADIO IBIZA ( gruppo KISS KISS) fine anni ’90 voce di RADIO MARTE STEREO. Parallelamente al lavoro come speaker nelle radio. Vocalist ed animatore delle discoteche più belle e famose d’Italia Dalla discoteca SEVEN UP di Gianola al CHARLIE BROWN di Ischitella, dalla BAIA IMPERIALE di Gabicce Mare all’ALTRO MONDO STUDIOS di Rimini, dalla Discoteca ZEUS di Capri, alla D.&D. di Santa Maria di Castellabate, Dalla discoteca AMAZZONIA di Agropoli all’OSEA e KRONOS di Benevento e tantissime altre. Chiaramente tantissimi anni di televisione con tanti format di successi, una grande escalation contemporaneamente su tre fronti, radio, discoteche e televisione e quest’anno il 2020 il sogno era quello di fare una grande festa con amici artisti e brindare ai 60 anni, ai 40 anni di carriera, ai 30 anni del format WE CAN DANCE, ai 40 anni di attività in Radio, i 10 anni del concorso di bellezza RAGAZZA WE CAN DANCE (ideato da mio figlio Stefano Piacenti) avrei invitato il mondo, amici, giornalisti, colleghi radiofonici e televisivi, artisti amici e tutte le persone che mi sono state vicine in questo lungo periodo di estenuante ma meraviglioso lavoro.