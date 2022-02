Grumo Nevano saluta Rosa Alfieri, striscioni e manifesti all’esterno della chiesa: “Fai buon viaggio piccolì”

Comunità di Grumo Nevano unita per l’ultimo saluto alla 23enne Rosa Alfieri. Questa mattina, precisamente alle 11, ha avuto inizio la celebrazione dei funerali della giovane grumese, strappata alla vita con violenza una settimana fa. I negozi hanno calato le serrande in segno di rispetto nei confronti della famiglia. La salma è arrivata nella basilica di San Tammaro già dalle prime ore del mattino. Lacrime e dolore sono stati gli elementi che hanno caratterizzato questa giornata grumese. Don Carmine Spada, parroco della basilica principale, ha svolto la celebrazione eucaristica. Parenti, amici e conoscenti, ma anche l’amministrazione comunale del sindaco Gaetano Di Bernardo hanno partecipato al dolore della famiglia Alfieri. Un vuoto troppo profondo che sembra essere incolmabile. I fatti, avvenuti in via Risorgimento, non potranno mai essere dimenticati perché hanno colpito nel profondo non solo le donne ma tutta la comunità.

Tanta commozione al funerale di Rosa Alfieri

Tanti striscioni e manifesti all’esterno della basilica. “A-Dio Rosà”. “Tu sarai sempre con me e saremo per sempre sorelle”. “La tua luce rimarrà sempre tra noi”. “Sei la nostra guerriera, ilnostro sorriso, il nostro punto di forza. Ti porteremo sempre nel nostro cuore, sarai sempre con noi”. Queste alcune delle frasi scritte dagli amici. Sul posto anche una scritta fatta con palloncini col nome di Rosa. Lacrime e urla strazianti all’arrivo della bara in chiesa.

Proclamazione del lutto cittadino

In occasione dei funerali della 23enne Rosa Alfieri, il sindaco di Grumo Nevano Gaetano Di Bernardo ha proclamato il lutto cittadino. L’annuncio è stato dopo solo poche ore prima della celebrazione, nella serata di ieri. “Domani mattina alle ore 11 nella Basilica di San Tammaro Vescovo si svolgeranno i funerali di Rosa Alfieri. Poco fa ho proclamato il lutto cittadino. La nostra comunità si stringe ancora più forte intorno alla famiglia Alfieri e partecipa al dolore che i genitori di Rosa vivono in queste ore. Onoriamo la memoria di Rosa in preghiera e nella riflessione sul feroce atto criminoso che ha spezzato la vita ad una giovanissima figlia della nostra Città”. Lunedì sera, nella basilica di San Tammaro è stata svolta la veglia in memoria della giovane. Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, aveva presieduto la celebrazione. Le associazioni che lottano contro la violenza sulle donne hanno fatto sentire la loro presenza e vicinanza alla famiglia Alfieri.

