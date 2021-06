Gigi D’Alessio, il figlio Claudio accusato dalla colf: «Stato di semi schiavitù». Gravi accuse per Claudio d’Alessio, figlio del noto cantante Gigi D’alessio. Il giovane, come riportato dal sito Leggo.it, è stato accusato dalla ex colf di averla presa a schiaffi e insultata. Addirittura nell’atto di citazione si arriva a parlare di “stato di semi schiavitù”.

Claudio d’Alessio, il prossimo 27 settembre dovrà ricomparire in aula per rispondere alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti. La vicenda incriminata si sarebbe svolta in un appartamento ai Parioli, nel 2014. Il tutto in seguito ad una lite tra il figlio di Gigi d’Alessio con all’epoca compagna Nicole Minetti. Scattata la denuncia della domestica Halyna Levkova che avrebbe raccontato agli investigatori aver ricevuto maltrattamenti dal datore di lavoro.

La collaboratrice domestica avrebbe circostanziato diversi episodi, così per il figlio del cantante napoletano venne disposto il rinvio a giudizio. Accuse dalle quali, seppure alcune sono già prescritte, Claudio d’Alessio dovrà difendersi.

Secondo il pm Giovanni Mento, la notte del 5 luglio 2014 il figlio di Gigi D’alessio , 30 anni, l’ha percossa causandole ematomi su tutto il corpo e poi l’ha cacciata dalla sua abitazione dove per anni ha vissuto al suo servizio. La donna, 58 anni, ha ripercorso in aula i momenti di quella serata: «E’ stato drammatico – ha premesso Levkova –. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha quasi mai pagato. Ero pronta ad andarmene».

Qualche istante di pausa per rimettere in ordine i pensieri nell’aula gremita, e poi ancora: «Quella sera Claudio e la compagna Nicole Minetti fanno rumore. Scendo per dirgli di smetterla, di farmi dormire – ricorda Halyna, assistita come parte civile dall’avvocato Francesco Di Ciollo –. Allora lui mi aggredisce: “E casa mia e faccio quello che mi pare”».

