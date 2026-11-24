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«Ho visto il diavolo». È una delle annotazioni più sorprendenti contenute nel diario personale di Papa Francesco, pubblicato oggi, 24 novembre, dalla Libreria Editrice Vaticana. Attraverso le pagine scritte a mano da Jorge Mario Bergoglio emerge un ritratto inedito del Pontefice argentino, con le sue paure, le crisi spirituali, le tentazioni e le riflessioni più intime.

Il diario raccoglie appunti scritti tra il 1992 e il 2024 su un’agenda dalla copertina nera. A curare il volume, intitolato Il Diario personale di Papa Francesco, è il cardinale Víctor Manuel Fernández, stretto collaboratore di Bergoglio e prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. La pubblicazione è avvenuta con il consenso di Papa Leone XIV, dopo che lo stesso Francesco aveva affidato al cardinale il compito di rendere pubblici quei pensieri per l’edificazione spirituale dei lettori.

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Tra i passaggi più forti ci sono i racconti di tre episodi nei quali Bergoglio riteneva di aver percepito fisicamente la presenza del demonio. In uno degli appunti scrive di averne visto gli occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti, prima attraverso il finestrino di un’automobile e poi durante una celebrazione religiosa nella cappella del Carmelo, quando avrebbe stretto il Rosario chiedendo aiuto alla Madonna. Il terzo episodio risalirebbe al gennaio 2021, dopo il viaggio in Cile. In quell’occasione raccontò di aver visto una presenza e di averne sentito la voce pronunciare: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo».

Nel diario trova spazio anche una profonda crisi spirituale vissuta durante il pontificato, soprattutto tra il 2021 e il 2022. Un periodo difficile, segnato dalla paura di non essere all’altezza del proprio ruolo e dal timore di poter fare del male agli altri. Francesco rifletteva inoltre sulla tentazione del potere, sul rischio di utilizzare le persone come strumenti e sulla necessità di mantenere compassione verso i più poveri, i malati e gli umiliati.

Non mancano i riferimenti alla vecchiaia, che il Pontefice sembrava accettare con maggiore difficoltà rispetto alla morte, e al dolore per la gestione dello scandalo degli abusi nella Chiesa cilena. Tra le pagine più personali emergono anche i ricordi familiari, l’affetto per i genitori e le nonne e la devozione per la Madonna, San Giuseppe e Santa Teresa di Lisieux.

Nel volume compare anche il giudizio positivo che Bergoglio aveva espresso su Robert Francis Prevost, l’uomo che sarebbe diventato il suo successore con il nome di Leone XIV. Francesco lo descriveva come «un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile».

A colpire è soprattutto l’ultima annotazione, datata 18 agosto 2024. Dopo oltre trent’anni di pensieri e riflessioni, il diario si chiude con una semplice preghiera: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi». Una frase che restituisce il lato più umano e spirituale di Bergoglio, rimasto finora custodito nelle pagine di quell’agenda.