Il malore mentre lavorava poi l'inutile corsa in ospedale, Giugliano sotto choc per la morte di Giovanni

Una vera e propria tragedia ha colpito una famiglia di Giugliano. E’ deceduto improvvisamente, all’età di 29 anni Giovanni G. Il giovane aveva accusato un forte mal di testa nei giorni scorsi mentre lavorava al cinema a Nola. All’improvviso si è sentito male ed è svenuto. E’ stato portato prima al nosocomio di Nola S. Maria della Pietà poi all’ospedale del Mare a Ponticelli dove purtroppo è deceduto. Stamattina i medici hanno avvisato la famiglia che non c’era niente più da fare e hanno dato l’ok per staccare la spina. A stroncarlo probabilmente è stata un’emorragia cerebrale. Tantissimi i commenti di cordoglio sui social per la famiglia di Giovanni, originaria del centro storico, precisamente via Cumana. “Sarai l’angelo più bello del paradiso”, “Ci hai sconvolto”, “Non si può morire così giovani”. Queste alcune delle dediche comparse sui social per il 29enne.

Giovanni era un giovane pieno di vita e di valori sani. Studente di architettura, Giovanni amava l’arte, la musica e soprattutto il cinema.