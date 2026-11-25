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“La proposta di una sanatoria mi ha scandalizzato, sono saltato dalla sedia. Non si può sanare ciò che mette in pericolo la vita delle persone“. Così il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Teleclub, che andrà in onda durante la trasmissione Campania Oggi.

Il magistrato, tracciando un bilancio dei suoi tre anni alla guida della Procura partenopea, ha rivendicato l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, esprimendo una netta contrarietà alle ipotesi di sanatoria nelle aree a rischio.

“Abbiamo più che raddoppiato le demolizioni nei Campi Flegrei e a Ischia. Su questo ho ricevuto tante critiche, ma io non mollo”, ha affermato Gratteri, richiamando l’attenzione sul fenomeno del bradisismo e sulla presenza di costruzioni abusive in prossimità di un vulcano attivo.

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Gratteri ha puntato il dito anche contro le responsabilità della politica e dei cittadini nella mancata pianificazione urbanistica degli ultimi decenni. “Perché cinquanta o trent’anni fa non si è andati davanti ai Comuni a protestare per chiedere il piano regolatore? Perché conveniva a tutti. La politica faceva clientela, i cittadini non pagavano gli oneri di urbanizzazione. E quindi abbiamo costruito in modo selvaggio nella zona rossa, che non può essere sanata“, ha detto ancora criticando anche l’ipotesi di sanare gli aumenti di volumetria, sottolineando il valore diseducativo di simili provvedimenti per le nuove generazioni.