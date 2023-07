“Il tuo entusiamo continuerà a rallegrarci”, la dedica dei vicini di casa per Ettore Piscopo

PUBBLICITÀ

“Il tuo entusiamo e lo spirito vitale che hai sprigionato nel nostro palazzo continuerà a sostenerci nel tuo ricordo rallegrando le nostre giornate”. Questa la frase che i vicini hanno dedicato a Ettore Piscopo, 31enne di Arzano morto in un tragico incidente a Giugliano. Ettore abitava a Via Mazzini. Oggi alle 16,30 presso la chiesa Sacro Cuore in via don Geremia Piscopo ci saranno i funerali del giovane.

Nemmeno il tempo di piangere la morte del giovane Andrea D’Alterio, ed ecco che le strade di Giugliano si macchiano di nuovo di sangue per un altro incidente mortale. Lo schianto fatale è avvenuto stanotte verso le 3 tra Corso Campano e via San Francesco a Patria nei pressi della rotonda della Belle Époque. Il conducente di una Mini Contryman, Ettore Piscopo, 31enne di Arzano, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltato al centro della carreggiata. Terribile lo schianto.

I soccorsi sono arrivati in meno di 10 minuti. Il conducente era già inerme e grave, immediatamente è stato trasportato all’ospedale dove però è deceduto. Sul posto gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca per i rilievi del caso. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

La dedica del cugino omonimo: “A vita è infame solo con i buoni un ragazzo d’oro come te non doveva andare così mi hai distrutto ilcuore vita mi ieri sera sei stato a casa mia ci siamo presi un caffè è abbiamo fatto un chiacchierata come facevamo sempre è hai detto vado a farmi un giro con una ragazza a Pozzuoli ti ho detto divertiti . Se si potesse vedere il destino ti avrei tenuto a casa mia con me .uguale a me pieno di valori come la famiglia è il rispetto i veri valori che i nostri padri ci hanno insegnato non doveva finire così eri bello come il sole libero come il vento sono stato sempre fiero di te di quello che eri. tu vivrai sempre perché le persone come te non muoiono mai”