Ilaria muore in un incidente al ritorno dal compleanno, era all’ottavo mese di gravidanza

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Montenero di Bisaccia (Campobasso) nella serata di domenica 28 settembre: Ilaria Forgione, 25 anni, incinta all’ottavo mese, ha perso la vita insieme al bambino che aspettava in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 55, in contrada San Biase.

La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf con il compagno e un minore. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha improvvisamente sbandato ed è uscita di strada, andando a schiantarsi contro un muretto in cemento della tubatura idrica e ribaltandosi sul fianco destro. L’impatto è stato violentissimo e proprio il lato del passeggero, dove era seduta Ilaria, ha subito i danni maggiori.

Rimasta incastrata sotto il veicolo, la 25enne è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno utilizzato le cesoie idrauliche per estrarla dalle lamiere, ma per lei non c’era più nulla da fare: il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il compagno e il giovane passeggero che si trovava sul sedile posteriore sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale San Timoteo di Termoli; entrambi sono ricoverati, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni per la vita.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Montenero di Bisaccia. La sindaca Simona Contucci ha espresso il cordoglio dell’intero paese e annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Ilaria.

“Una vita che si spegne nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare la nascita di un figlio è difficile da accettare – ha dichiarato la prima cittadina –. Ci stringiamo con affetto e rispetto alla famiglia in questo momento di dolore”.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dello schianto. La salma di Ilaria Forgione è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Larino, a disposizione della Procura, che dovrà decidere se disporre l’autopsia.