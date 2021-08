Dramma questa notte a Castellammare di Stabia. Una ragazza di soli 28 anni è morta in seguito ad un incendio divampato a bordo di una imbarcazione ormeggiata nel porto Marina di Stabia. Le cause del rogo sono ancora ignote ma con ogni probabilità si è trattato di un incidente. La vittima, come riporta fanpage.it, sarebbe stata colta nel sonno mentre era sulla barca a vela. Sarebbe morta per asfissia.

La giovane donna abitava in provincia di Roma, si trovava nel Golfo di Napoli per motivi di lavoro. Al momento dell’incendio era l’unica persona a bordo e faceva parte dell’equipaggio. Intorno alle 3 del mattino sul posto è giunta la Capitaneria di Porto. In corso gli accertamenti di rito. Non si esclude che a causare le fiamme sia stato il malfunzionamento di una bombola di gas. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a spegnere le fiamme ma purtroppo per la ragazza non c’era già più nulla da fare. L’imbarcazione è stata completamente distrutta dal fuoco. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta.