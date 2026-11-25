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Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere dinnanzi al gip durante l’interrogatorio di garanzia Maurizio Cancello e Ferdinando Cifariello. I due, difesi dall’avvocato Domenico Dello Iacono, hanno dunque scelto la linea del silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. I due, insieme ad Elia Cancello e Giovanni Raia, sono stati arrestati due giorni fa nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato, contro i nuovi equilibri criminali a Scampia.

Il nuovo clan di Scampia contro gli Amato-Pagano

Il gruppo, scardinando la storica egemonia del clan Amato-Pagano sul quartiere, si sarebbe imposto nella gestione delle principali attività illecite dell’area. Nello stesso procedimento, il 29 settembre 2025, era già stata eseguita una misura cautelare nei confronti di sette persone, indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, reati aggravati dal metodo mafioso.

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Quella tranche riguardava una famiglia di Scampia che sarebbe stata cacciata con violenza dalla propria abitazione da esponenti del sodalizio. Le successive indagini, secondo la Procura, inquadrano quell’episodio in un contesto camorristico più ampio, espressione del potere di prevaricazione di un gruppo ormai egemone. Il quadro indiziario avrebbe così delineato una nuova alleanza tra “vecchi camorristi” per riprendere il controllo di alcuni dei principali rioni di Scampia: le aree dei Sette palazzi, del Chalet Bakù e dell’Oasi del Buon Pastore.