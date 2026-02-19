Inchiesta sul presunto traffico di rifiuti tessili, dissequestrata la Fashion Moda di Frattaminore

PUBBLICITÀ

Dissequestro e restituzione all’avente diritto: prima tappa importante nella maxi inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord in materia di presunto smaltimento illecito di rifiuti speciali nel settore tessile.

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto il dissequestro dell’azienda Fashion Moda di Mele Domenico, con sede a Frattaminore, accogliendo il riesame presentato dagli avvocati difensori Antonietta Venosa e Catia De Luca, il cui lavoro tecnico-giuridico si è rivelato determinante per ottenere la restituzione dell’attività imprenditoriale.

L’azienda era stata sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di un’articolata indagine che ipotizzava, a vario titolo, lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi – costituiti da scarti tessili – oltre a presunte irregolarità in materia di assunzioni (con l’accertamento di 11 lavoratori in nero) e violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il procedimento penale nei confronti dei soggetti indagati, che restano da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, prosegue ora dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

L’operazione e l’inchiesta

Il decreto di sequestro preventivo, disposto d’urgenza dalla Procura, aveva interessato diversi soggetti ritenuti gravemente indiziati di illecito smaltimento, previo raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni tessili, con la contestata realizzazione finale di una discarica non autorizzata.

Gli investigatori avevano ricostruito, anche mediante servizi di osservazione e pedinamento, utilizzo di droni, sistemi di geolocalizzazione satellitare e analisi di impianti di videosorveglianza, un presunto sistema organizzato di raccolta e abbandono di scarti tessili.

Secondo l’impostazione accusatoria, i rifiuti provenienti da sei opifici tessili situati tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore venivano affidati a un soggetto privo di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. Il materiale sarebbe poi transitato in un locale seminterrato a Grumo Nevano, utilizzato come punto di stoccaggio e trasbordo, prima del conferimento finale in diverse aree, tra cui la Strada Vicinale dei Regi Lagni di Caivano, dove sarebbero stati abbandonati circa 200 sacchi contenenti scarti tessili, determinando la formazione di una discarica non autorizzata.

Il sequestro aveva riguardato veicoli adibiti al trasporto, il locale di stoccaggio e le sedi operative dei sei opifici ritenuti produttori dei rifiuti.



Il riesame accolto e la restituzione dell’azienda

A seguito del provvedimento cautelare, la difesa della Fashion Moda ha presentato istanza di Riesame, contestando sotto il profilo giuridico e probatorio la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del vincolo reale sull’azienda.

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni difensive, disponendo il dissequestro definitivo e la restituzione dell’attività a Mele Domenico.

Un risultato che evidenzia l’accurato e incisivo lavoro degli avvocati Antonietta Venosa e Catia De Luca, capaci di far valere le ragioni del proprio assistito in una vicenda complessa e articolata, segnata da una vasta operazione interforze e da ipotesi accusatorie di particolare rilevanza. Resta ora pendente il processo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, dove saranno approfondite nel merito tutte le contestazioni. Nel frattempo, la restituzione dell’azienda rappresenta un passaggio significativo per la continuità dell’attività imprenditoriale e per la tutela del principio di presunzione di innocenza, cardine del nostro ordinamento.