Incidente a Pontecagnano, la vittima è il 20enne Andrea Arzano

Tragedia nella tarda serata di mercoledì a Pontecagnano Faiano, lungo via Lago Lucrino, a poca distanza dalla litoranea. A perdere la vita è stato Andrea Arzano, 20enne originario di Oliveto Citra ma residente da qualche anno ad Anzio, dove lavorava come chef.

Il giovane era alla guida di un Suv Toyota noleggiato quando, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva. L’auto è finita contro alcuni blocchi di cemento: l’impatto è stato devastante e per il ragazzo non c’è stato scampo.

I soccorsi

Alcuni passanti hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, i sanitari del 118, i volontari del Vopi e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo completamente accartocciato. Purtroppo, ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

Le indagini

Gli accertamenti, si legge su Il Mattino, sono affidati ai carabinieri guidati dal capitano Samuele Bileti. Dai rilievi è emerso che nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L’auto è stata sequestrata e sarà oggetto di ulteriori verifiche tecniche. Non si esclude che la tragedia possa essere stata causata da un colpo di sonno o dall’eccessiva velocità.

Il magistrato di turno presso la Procura di Salerno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. L’esame servirà non solo a confermare le cause del decesso, ma anche ad accertare se il giovane avesse assunto alcolici o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

