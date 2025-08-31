PUBBLICITÀ

Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino sono i due giovanissimi morti la mattina del 31 agosto 2025 in un incidente sull’Autostrada A3 all’altezza dell’uscita Portici. Izzo, che solo pochi giorni fa aveva compiuto 22 anni.

L’amico morto nello schianto, Vincenzo Cozzolino, era nato il 20 aprile del ’98, ed aveva 27 anni. Tra i cinque feriti nell’incidente, due versano in condizioni gravissime e sono ricoverati presso il Trauma Center dell’Ospedale del Mare.

PUBBLICITÀ

Incidente sull’A3 verso Portici, Salvatore e Vincenzo morti nello schianto

I due ragazzi che hanno perso la vita, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, erano entrambi di Torre Annunziata.

I quattro giovani viaggiavano a bordo della stessa auto diretta verso Torre Annunziata. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale di Angri, la causa del drammatico sinistro sarebbe da ricondurre a un tamponamento con un altro veicolo.

Dei due feriti nel grave incidente mortale di stamattina a Portici un ragazzo è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso con la lacerazione della milza e contusioni toraciche e sofferenza polmonare. Al momento è in trauma center. La prognosi non è stata ancora sciolta. L’altro ferito è all’ospedale del mare: si tratta di un 24enne che ha accusato varie fratture varie di lieve entità, una di meda entità e contusioni polmonari. Se la caverà con una lunga riabilitazione.