Doppio incidente nel Casertano, un morto e diversi feriti sull’A1

Stamattina un morto e diversi feriti in due incidenti stradali avvenuti poco dopo le 6 a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nel tratto casertano dell’autostrada A1 tra le uscite di Caianello e Capua, in direzione sud. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale e riportato dall’Ansa, il primo incidente con diversi feriti, non gravi però, è avvenuto tra due auto, che si sono toccate forse per l’eccessiva velocità.

Poco dopo un’altra auto, il cui conducente aveva accostato in una piazzola di sosta forse per chiamare i soccorsi, è stata centrata in pieno e a tutta velocità da una vettura condotta da un giovane, che è morto per il violento urto. La Polstrada ha chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli per alcune decine di minuti per effettuare i rilievi e permettere di liberare la carreggiata dalle auto e dai detriti. I feriti sono stati portati in ospedale e l’autostrada è stata poi riaperta.

GLI ALTRI INCIDENTI MORTALI DELLO SCORSO WEEKEND

Gabriele Panarello è l’ennesima vittima dello scorso weekend del Casertano. Il 26enne è stato coinvolto in un incidente all’alba di domenica a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise. Anche il 32 anni ghanese Festus Nortey ha perso nell’impatto tra un’auto ed un autocarro, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre le vittime dall’abitacolo, trasformato in una trappola di lamiere.

A Castel Volturno, nei pressi dell’uscita della Statale 7bis, un’auto ed una moto si sono scontrate. Il centauro 32enne Antonio Di Fraia, originario di San Marcellino, è deceduto dopo un volo di alcuni metri e una violenta caduta sull’asfalto, mentre gli occupanti della vettura si sono allontanati.

La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, ha condotti i primi accertamenti e ricostruito la dinamica. La moto è rimasta distrutta. A Pastorano, lungo la statale Appia, il 18enne Antonio Lubrano di Vitulazio, ha perso la vita mentre era in moto con la fidanzata: lei rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale di Caserta. Infine ad Alife il 65enne Giancarlo Navarro è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un muro.