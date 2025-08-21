Incidente choc sul lavoro nel Casertano, operaio perde 4 dita

PUBBLICITÀ

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella serata di ieri all’interno di un’azienda dell’area industriale di Pignataro Maggiore, nel Casertano. Un operaio di 33 anni, residente a Pastorano e regolarmente assunto, ha riportato l’amputazione di quattro dita della mano mentre stava utilizzando una pressa.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Capua insieme al personale dell’Asl di Caserta, il giovane sarebbe rimasto improvvisamente incastrato con la mano nel macchinario, riportando fratture e profonde lacerazioni.

A lanciare l’allarme è stato un collega, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno liberato il lavoratore dalla pressa e gli hanno prestato le prime cure, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Il 33enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.