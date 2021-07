Ieri sera si è verificato un altro incidente mortale sull’A1 all’altezza del tratto di Frosinone. Una 32enne di Battipaglia si è scontrata con un tir mentre percorreva il tratto tra Pontecorvo e Ceprano, nel comune di Castrocielo. Come riporta FrosinoneToday l’impatto è stato molto violento tanto che la sua piccola utilitaria è andata quasi completamente distrutta.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare. La 32enne è deceduta sul colpo ed inutili sono stati i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto. I vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale di Frosinone hanno chiuso il tratto autostradale. Adesso le forze dell’ordine lavoreranno per ricostruire la dinamica dell’incidente.