Incidente mortale a Napoli, 34enne perde la vita dopo lo schianto a Fuorigrotta

Si schianta con la moto contro un’auto nella tarda mattinata di martedì a Fuorigrotta, su via Terracina (Napoli). Un grave incidente che è stato poi fatale per Francesco Maria Leone Claus, un centauro di 34 anni, residente a Terni. Il giovane era in sella a una Bmw insieme ad una sua coetanea, quando si è scontrato violentemente contro un’automobile che si apprestava a svoltare per entrare nel piazzale di una scuola. Il 34enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo dove, nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. A riportare la notizia, tra gli altri, è ‘Il Mattino.it’. Sulla moto insieme al ragazzo c’era una sua coetanea, la donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli e ora è ricoverata in prognosi riservata. Per il conducente dell’auto non è stato necessario nessun ricovero. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia Municipale di Napoli.

Era a bordo di una moto Bmw, su via Terracina quando, per ragioni da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda, che arrivava dal senso opposto. A bordo della moto con lui c’era una donna, ricoverata al Cardarelli. Non è in pericolo di vita, anche se resta in prognosi riservata condizioni di salute non destano preoccupazione, anche se al momento la prognosi è riservata L’automobilista a bordo della Panda è un uomo di 43 anni che non ha subìto danni fisici rilevanti e necessitanti ricovero in ospedale anche se è rimasto sotto choc. La salma di Francesco Claus è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia. L’incidente mortale è avvenuto a poche decine di metri dall’Istituto Professionale Statale Rossini, ora gli uomini della Polizia Municipale, dopo gli opportuni rilievi, stabiliranno dinamica e responsabilità dei fatti.