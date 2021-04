Dramma in via Labriola nel quartiere di Scampia. Dalla prima ricostruzione emergerebbe che un giovane è rimasto vittima dopo essere stato investito, un’altra persona è grave in ospedale Sul posto è arrivata l’ambulanza per soccorrere le persone coinvolte. Sul viatico si è accalcata sono folla di curiosi. Il corpo delle vittima è stata coperta da un lenzuolo. In molti hanno accusato il ritardo nei soccorsi. Nelle vicinanze c’era il set di Gomorra.

SEGUONO AGGIORNAMENTI