Tragico incidente in provincia di Napoli, 19enne muore in ospedale. Questa notte i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e quelli della sezione radiomobile di Castello Di Cisterna sono intervenuti in via cupa di Nola per un incidente stradale. Tre giovani a bordo di una Fiat Panda si sono schiantati, per motivi in corso di accertamento, contro il muro perimetrale di un’abitazione. Uno di loro è stato portato al Cardarelli, gli altri due all’ospedale del mare di Ponticelli. Purtroppo uno dei tre, diciannovenne, è morto poco dopo il ricovero. Indagini in corso per chiarire dinamica.

L’ALTRA GIOVANE DECEDUTA

Giovedì pomeriggio Margherita Giordano ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all’incrocio tra corso Italia e corso Libertà a Bolzano. La 34enne è stata investita da un camion betoniera mentre attraversava la strada: disperato è stato l’intervento dei soccorsi per rianimare la giovane donna. La professoressa era originaria di Somma Vesuviana ma si era trasferita in Alto Adige dove insegnava alla scuola Alfieri.

“Sentite condoglianze alla famiglia Giordano per la perdita della giovane figlia Margherita, insegnante a Bolzano e originaria di Somma Vesuviana. Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l’abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l’amavano per superare questo tragico momento“, scrive il sindaco Salvatore Di Sarno.