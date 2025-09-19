Inneggiano all’amico detenuto davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli, c’è l’arresto

PUBBLICITÀ

Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all’ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in scooter ha inscenato una dimostrazione di vicinanza ad un giovane, detenuto nel centro di prima accoglienza, nella stessa sede della struttura giudiziaria e a pochi passi dalla Stazione Carabinieri di Capodimonte.

A intervenire proprio i militari della caserma vicina.

All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dileguati ma uno di questi, per guadagnarsi la fuga, ha investito un carabiniere per poi perdere il controllo dello scooter.

18enne incensurato dei quartieri spagnoli, è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È ora in attesa di giudizio.

Il militare è stato portato al CTO e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni.

