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Dieci pagine. Ma già abbastanza per delineare la rotta che da qui a qualche mese caratterizzerà le rivelazioni di Massimliano Esposito, l’ex boss di Bagnoli divenuto, qualche settimana fa collaboratore di giustizia. Lo ‘scognato’ ha iniziato a parlare con i pm della Dda partenopea: le prime pagine messe a verbale riguardano il suo rapporto con l’Alleanza di Secondigliano e in primo luogo con i Licciardi ma con le dovute precisazioni. L’ex boss di via Di Niso ha spiegato che il suo gruppo non ha mai fatto parte dell’Alleanza, tra loro in sintesi vi era una sorta di mutuo soccorso “anche se ero più io ad aiutare loro” ha spiegato. Nel delineare il rapporto con i ras della Masseria Cardone Esposito ha svelato che l’accordo tra i due clan stava per portare ad un omicidio eccellente, quello di Emiliano Zapata Misso nipote del boss della Sanità Giuseppe Missi. A raccontarlo con dovizia di particolari è lo stesso Esposito: “Nel duemila quando fu ucciso Gennaro Esposito il corto, cognato di Gennaro Licciardi, ritenemmo responsabili prima i Lo Russo e poi i Misso. Ricordo che io, Paolo Abbatiello e Pietro Izzo siamo andati più volte alla Sanità per vendicare Gennaro Espsoito. Volevamo uccidere Emiliano Zapata Misso e dovevamo occuparcene io, Alessandro Giannelli e Pietro Izzo. Rimanemmo per un lungo periodo appostati alla Sanita e in altro luogo frequentati da Emiliano Zapata Misso e dal fratello a Giuseppe ma non ci riuscimmo anche perché io poi ad ottobre fui arrestato. I Licciardi mi avevano chiesto una mano ed essendo noi molto amici mi ero messo a disposizione”.

I rapporti del clan Esposito con l’Alleanza di Secondigliano

Nelle sue prime rivelazioni, Esposito ha dunque rivendicato l’indipendenza criminale della sua organizzazione rispetto all’altro cartello criminale napoletano: “Ci tengo a precisare che non ho mai ritenuto che il mio clan facesse parte dell’Alleanza di Secondigliano. Il clan guidato da me è sempre stato autonomo ed indipendente dall’Alleanza di Secondigliano. I Licciardi si impongono per comandare sui clan con i quali si alleano ed io non lo avrei mai permesso. Io non ho mai messo le mani su Secondigliano né loro, quando c’ero io, potevano mettere le mani sul mio territorio. Tra di noi c’erano rapporti di mutuo soccorso, anche se devo dire che ero più io ad aiutare loro che loro a me“.

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