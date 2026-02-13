Killer di Gelsomina Verde in permesso a Secondigliano, parteciperà ad un battesimo

PUBBLICITÀ

Ha ottenuto un permesso per poter partecipare al battesimo di un nipote. Ugo De Lucia, condannato per l’omicidio di Gelsomina Verde, ha ottenuto un’autorizzazione al magistrato di sorveglianza di Venezia. Ciò significa che ‘Ugolino do’Perrone’ può far ritorno a Secondigliano a oltre vent’anni dai fatti di sangue della faida.

De Lucia, già in semilibertà, nel 2019 si era visto confermare dalla Cassazione la condanna all’ergastolo per il terribile omicidio della ragazza napoletana di 22 anni torturata e bruciata nel 2004 nell’ambito della ‘faida’ di Scampia tra gli ‘scissionisti’ e il clan Di Lauro in lotta per il predominio nello spaccio. Gli ermellini dichiararono inammissibile il ricorso con il quale De Lucia sosteneva che ‘pentiti’, non meglio identificati, lo scagionerebbero. Per gli ‘ermellini’, il killer non ha “alcun documento o atto che possa richiamarsi al concetto di ‘prova nuova’ limitandosi a lamentare l’esistenza di mere asserzioni prive di qualsiasi sostegno”.