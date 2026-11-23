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Un colpo «di prova» sparato prima di uccidersi. Una lettera lasciata «per chi vorrà pubblicarla». E che sembra un testamento sulle stragi di mafia del 1992. E una finestra aperta nella dépendance della villa di Fonteblanda in località Querciolaie, nella campagna che unisce i territori comunali di Magliano in Toscana e Orbetello.

La morte di Gianni De Gennaro è sotto inchiesta nella storia più oscura della Seconda Repubblica mentre la dinamica del suicidio è sotto indagine. Con un occhio attento ai misteri che lo Squalo (o lo Sbirro, come preferiva essere chiamato) ha lasciato dietro di sé sulla gestione di Totuccio Contorno e l’agenda rossa di Paolo Borsellino.

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La morte di De Gennaro diventa un mistero, spunta una lettera “per chi vorrà pubblicarla”

Dalle prime indagini emerge che De Gennaro prima di uccidersi ha fatto un tiro di prova nel giardino della villa in Toscana dove poi si è tolto la vita. Il superpoliziotto, fa sapere il Corriere della Sera, ha usato una Ruger 380 e un bossolo è stato trovato per terra fuori della dépendance. Dentro, il corpo e l’arma. Ma anche, poco distante, fogli scritti a mano. Con le ultime volontà per “Peppe”, ovvero il custode-amico Giuseppe Soccu, e per la famiglia. Ma nella perquisizione sono state sequestrate anche due buste di carta. Una delle due, con dentro alcuni fogli, è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. L’altra, “a chi vorrà pubblicarla”.

De Gennaro aveva deciso di uccidersi in Toscana venerdì alle 14,30, prima di partire per Roma. A indagare i magistrati di Firenze diretti da Rosa Volpe. Sul frontespizio si capisce che le lettere contengono la verità che avrebbe detto ai magistrati. De Gennaro arriva dopo tre ore di viaggio a Fonteblanda con due borsoni. In mattinata ha incontrato il suo avvocato Franco Coppi e ha parlato in collegamento con l’altro legale Francesco Bertorotta. Poi le ultime parole alla moglie Carla: «Vado in campagna per leggere i documenti in tranquillità». La villa era stata già oggetto di perquisizione il 13 novembre, dopo la casa romana e l’ufficio dell’ex capo della polizia.

La lettera che sa di difesa pubblica

Se la prima lettera molto probabilmente contiene atti relativi all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, l’altra «per chi vorrà pubblicarla» suona come una difesa pubblica. E forse le argomentazioni saranno quelle anticipate nella conversazione del 28 marzo 2025 con Gioacchino Natoli, pm a Palermo poi inquisito e quindi prosciolto a Caltanissetta: «A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano». E ancora: «Quando ero funzionario di polizia… c’era questo, è che bisogna vedere il contesto in cui succede una cosa, il momento, il perché… L’approccio che era delle procure, allora, prudente, intelligente, garbato. Adesso… necessariamente trovare il male, no? Che potrebbe pure non esserci, il male».

Le immagini delle telecamere che si trovano vicino alla villa saranno analizzate. Anche per verificare che lo Squalo non abbia incontrato qualcuno prima di spararsi. Una possibilità che comunque le persone a lui vicine tengono a scartare. Le lettere sono ancora nelle mani della procuratrice Volpe. Per rispettare la volontà di De Gennaro saranno consegnate alla famiglia dopo l’autopsia. E si parla di un testamento politico. La Commissione Antimafia che si riunisce domani a Palazzo San Macuto potrebbe chiedere di vedere gli incartamenti. Rientra nei suoi poteri ispettivi e le missive potrebbero contenere nuove rivelazioni sulle stragi di mafia.

Repubblica scrive che tra i messaggi, oltre ai familiari, i destinatari sono amici e compagni di viaggio nelle istituzioni. La procura di Grosseto, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, intanto procede per istigazione al suicidio. Vicino al corpo, fa sapere Repubblica, è stato trovato un manoscritto. I carabinieri del Ros avevano già acquisito l’hard disk che De Gennaro aveva affidato al figlio e che consultava qualche volta tenendolo scollegato da Internet.

La finestra trovata aperta nella dependance

I pubblici ministeri nella richiesta di arresto respinta dal Gip scrivono che «un hard disk è stato consegnato a Massimo Carnicelli», al quale De Gennaro aveva espressamente chiesto di custodirlo per suo conto. Un altro hard disk e un personal computer, acquistato per circa 600-700 euro, erano stati consegnati al figlio per salvare e consultare la documentazione digitalizzata. Secondo i magistrati, De Gennaro aveva inoltre spiegato di aver distrutto tutto, conservando soltanto quelle che considerava «cose insignificanti». Una selezione che avrebbe riguardato anche Peruzzi, la quale, parlando dei documenti conservati, aveva detto: «No ma anche io nel dubbio ho lasciato solo la rassegna…».

Il Quotidiano Nazionale invece racconta che la dépendance veniva usata come dimora dagli agenti della scorta. Il corpo era su una poltrona. Accanto è stata trovata una pistola. Le lettere erano almeno tre. La porta d’ingresso non era chiusa a chiave. Dentro era aperta una finestra. Ma nessuno dei vicini ha detto di aver sentito rumori o spari. Le telecamere che si trovano all’ingresso della stradina sono state messe a controllo del corretto smaltimento dei rifiuti nei cassonetti. In casa sono state trovate una ventina di armi, tutte denunciate e detenute regolarmente. Il corpo oggi si trova nelle stanze della medicina legale di Careggi a Firenze.

I medici fiorentini effettueranno l’autopsia. L’ordine dovrebbe arrivare oggi.