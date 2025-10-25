La ristorazione napoletana piange Lino Stentardo, titolare di “Ciro a Santa Brigida”

PUBBLICITÀ

È scomparso Lino Stentardo, storico ristoratore e proprietario del celebre “Ciro a Santa Brigida”, locale simbolo della tradizione partenopea che da alcuni anni aveva cessato l’attività.

Il ristorante, situato nel cuore di Napoli e a pochi passi dal teatro Augusteo, è stato per decenni un punto di ritrovo per artisti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo: da Totò a Eduardo De Filippo, molti tra i grandi protagonisti della scena napoletana hanno varcato la sua soglia.

PUBBLICITÀ

Sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di affetto e cordoglio. “E’ volato in cielo il nostro grandissimo amico Lino Stentardo grande imprenditore napoletano proprietario del famosissimo Ristorante storico CIRO a Santa Brigida che tanti personaggi Politici e di Spettacolo ha visto passare e che lui riceveva sempre con grande gentilezza e con quel bellissimo sorriso che non dimenticheremo mai …Resta in Pace caro Lino che la terra ti sia lieve”, si legge in uno dei tanti commossi ricordi dedicati al ristoratore.