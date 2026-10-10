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Lacrime al funerale di Pasquale Amato, il 32enne morto sulla Circumvallazione Esterna

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lacrime al funerale di Pasquale Amato, il 32enne morto sulla Circumvallazione Esterna
Lacrime al funerale di Pasquale Amato, il 32enne morto sulla Circumvallazione Esterna
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È il giorno dell’ultimo saluto a Pasquale Amato, il 32enne morto sabato scorso a seguito di un tragico incidente in moto sulla Circumvallazione Esterna all’altezza di Casoria.

Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Giuseppe Moscati a Scampia, dove il ragazzo risiedeva con i genitori e i fratelli. Gli amici e i parenti di Pasquale hanno indossato una maglietta con il suo volto e la scritta: “Il tuo sorriso e la tua bontà d’animo sono impressi nei nostri cuori. Ciao Lino, amico di tutti”.

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Presenti al funerale anche gruppi di motociclisti della Night Riders di Licola, che hanno reso omaggio a Pasquale, appassionato delle due ruote, con il rombo dei motori a fine cerimonia funebre.

“Purtroppo siamo capaci di accomunarci solo attraverso il dolore, come gli indiani. Siamo tutti colpevoli, sappiamo in che mondo viviamo e sappiamo qual è la nostra realtà: vediamo tutti i giorni incidenti, genitori e fratelli che piangono, poi dopo il nulla. La nostra missione dovrà essere quella di far accadere ciò il meno volte possibile: è un appello che faccio a tutti quello di non girarci più dall’altra parte quando ci sono incidenti, come spesso avviene”. Queste le parole di Davide Amato, il fratello di Pasquale durante l’omelia, in una chiesa di San Giuseppe Moscati gremita per la triste occasione.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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