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“Le nostre strumentazioni hanno potuto registrare nel corso dell’attuale crisi bradisismica nei Campi Flegrei, un innalzamento della caldera superiore a quanto registrato tra il 1982 e il 1984”. A dirlo è la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Lucia Pappalardo, intervenuta da remoto questa mattina ai lavori della commissione ambiente della Camera, i cui componenti sono impegnati a valutare il “disegno di legge di conversione del decreto 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile”.

“Nell’arco dell’ultimo ventennio – ha evidenziato, portando a supporto una serie di immagini condivise con i componenti della commissione – sono stati registrati circa 35.000 terremoti, con un incremento della sismicità negli ultimi anni che ha raggiunto il valore più elevato con la scossa dello scorso 31 luglio, con magnitudo pari a 4,7.

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A questi dati, va aggiunto che misuriamo un flusso giornaliero pari a mille tonnellate di CO2 nel centro della Solfatara: concentrazioni che sono critiche”. “Per tali ragioni – ha concluso Lucia Pappalardo – l’area è sottoposta ad un costante monitoraggio, con attività di multiparametri messa in campo con l’osservatorio vesuviano, con la valutazione sull’utilizzo di macchinari che possano permettere un aggiornamento della conoscenza sulla struttura della camera magmatica, al fine di avere notizie sempre più robuste e tempestive sul vulcano e sull’eventuale risalita del magma. In questa sede, chiediamo che siano valutate la possibilità di promuovere incontri strutturati con il commissario di governo e non facoltativi come previsto ora dal decreto e l’eventuale stanziamento di risorse per effettuare ricerche più avanzate sulla caldera”.