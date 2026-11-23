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La forbice passa veloce disegnando linee tra la folta capigliatura di un cliente. In pochi secondi cammina su tutte le dita, è un attimo, un baleno, e in quegli istanti fulminei stai ancora a chiederti come sia possibile che con un abile giro tra le mani si riesca a trasformare il viso, la forma di qualcuno. E’ questa la ‘magia’ di Salvatore Lampognano, il segreto di una vita intera dedicata alla barberia. Alla sua barberia, al suo modo di intendere il rapporto con il cliente. «Qui da noi il cliente deve ricevere una coccola. Quando qualcuno si siede qui da noi, si affida alle nostre cure, deve staccare dalla frenesia di fuori. Deve sentirsi accolto e ascoltato. Deve uscire fuori di qui non solo più a suo agio, più sicuro di sè ma anche più leggero». Alchimia ed empatia con il cliente, sono questi i segreti di una carriera iniziata cinquant’anni fa quando Salvatore, che di anni ne aveva dodici, ha iniziato ad ‘imparare il mestiere’ dallo zio.

I primi passi all’Arenaccia, i primi shampoo, la curiosità di scoprire i segreti della ‘tecnica’, di come si maneggia e si padroneggiano forbici e pettine, la parentesi in una barberia di Posillipo fino all’approdo in via Nicola Nicolini ai Ponti rossi, quartiere San Carlo all’Arena, dove è diventato un punto di riferimento per il quartiere. Cortesia, attenzione, cura per i dettagli. Sono questi gli ‘ingredienti’ che hanno reso ‘Lampognano Barbershop’ una meta obbligata per quanti cercano professionalità e un angolo di relax. Si dice che il barbiere sia un po’ come un confessore, filosofia più che mai condivisa da Salvatore e dal suo team: «Sono nel mestiere da cinquant’anni e tra rasoi, barba, tagli vari ne ho viste di tutti i colori. Il barbiere, secondo me, è molto di più del luogo dove vai a tagliarti i capelli. Questo è per me il vero segreto della barberia, trascorrere il tempo con i miei clienti che diventano veri e propri amici mentre mi danno la fiducia di manipolare i loro capelli come se fossero miei, è qualcosa che rende questa professione molto piacevole, gratificante. Questo il senso di un mestiere sempre in divenire».

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Un mestiere in continuo divenire: tra tradizione e innovazione

La vera forza di Lampognano Barbershop è comunque quella di unire tradizione ad innovazione: «Sono sempre ancorato al presente ma proiettato al futuro. Non dimentico mai da dove vengo ma posso dire che in tutti questi anni ho assistito a enormi cambiamenti nella nostra professione. Proprio per questo motivo mi tengo aggiornato, studio le nuove tendenze, cerco di capire come evolve il nostro lavoro. Nella mia barberia vengono tantissimi ragazzi che cercano un taglio moderno, spinti anche da ciò che osservano sui social. Oltre a loro ci sono i clienti storici che mi affidano la loro immagine da anni. La mia soddisfazione e il mio orgoglio più grande è proprio questo, unire le stesse generazioni sulla stessa poltrona. Oggi i clienti sono propensi ad approcciarsi alle novità e sono anche più consapevoli. Capiscono che lo stesso taglio applicato a capelli diversi porta a risultati differenti. Per questo è importante farsi consigliare da un professionista che conosca le forme, la conformazione cranica, l’impatto che questo o quel taglio può garantire sul loro aspetto. Per questo il barbiere diventa non solo un consulente per l’immagine ma anche un vero e proprio mentore, un consigliere, una guida». La clientela la si conquista prima con la fiducia, poi la pazienza e la professionalità fanno il resto. Lo stesso Salvatore tende a ribadire il concetto più volte: «La fantasia e i desideri dei clienti permettono di spaziare sempre di più, ma io credo che ci sia comunque un filo conduttore che resta sempre invariato che è quello della tecnica. Quello che realizzo nella mia barberia come taglio, colore di barba, deve durare nel tempo per facilitare la gestione del capello soprattutto nella vita di tutti i giorni.

Sono proprio i clienti stessi ad apprezzare poi la differenza tra un taglio fatto con precisione e un taglio che, invece, a distanza di un mese dovrebbe già essere ritoccato. A me piace dare un’attenzione particolare al taglio perché tenga la sua forma anche quando il capello cresce. Una ricercatezza che mi ha reso forte nella mia professione, che mi ha dato quella sicurezza che solo il tempo può dare».

Da Lampognano Barbershop una vasta gamma di servizi a disposizione del cliente

Il mestiere del barbiere oggi è cambiato. E con esso è cambiata anche la gamma di servizi a disposizione dello stesso. Da Lampognano Barbershop non trovi soltanto i servizi ‘tradizionali’ ma anche massaggi, cura del viso, trattamenti e l’innovativa barba spa che unisce la cura dell’immagine al relax. Il tutto accompagnato da un salone moderno dove ci si immerge in un’esperienza New York style dove il cliente diventa unico e solo protagonista: «I veri protagonisti sono i nostri clienti». Un motto che rispecchia anche l’approccio che Salvatore ha scelto per il suo salone dove anche la scelta del più piccolo dettaglio è finalizzata alla soddisfazione della clientela: «Offriamo una vasta gamma di servizi e tra quelli che ci danno più soddisfazione la barba spa nella sua versione premium e gold, vi sono poi i coprenti per la barba, le decolorazioni, le sfumature e le tinture dei capelli. Per razionalizzare le prenotazioni e non creare sovrapposizioni da tempo abbiamo lanciato una nostra app dove il cliente con un semplice clic sceglie il servizio all’orario e al giorno a lui più gradito. Anche questo significa essere al passo con i tempi. Oltre ai servizi dedicati ai capelli offriamo pulizia del viso, trattamenti speciali, manicure, pedicure e anche epilazione laser. Oltre a questo abbiamo creato dei nostri prodotti che stanno riscontrando grande apprezzamento tra i tanti che frequentano la barberia». Tra questi basti menzionare la cera fragranza creed che offre sia effetto opaco che effetto bagnato, la crema ravviva ricci per un riccio naturale ma definito,la cera in polvere per uno styling naturale e a tinta forte e i nostri shampoo e balsamo per la cura della barba. Una cura del cliente a 360 gradi.

Il futuro della professione del barbiere

Salvatore non è soltanto un imprenditore di successo ma anche un difensore della categoria. Basti pensare alla grande mobilitazione che lo ha visto protagonista nel periodo buio del Covid quando i saloni furono costretti a chiudere: «E’ stato un periodo complicato, fui tra i primi a mobilitarmi per fare rete, per fare ascoltare la nostra voce come categoria e per tutelare il nostro lavoro e i nostri sacrifici». Un impegno che gli è valso un prestigioso riconoscimento nel 2022 alla Camera di Commercio di Napoli, il premio ‘Eccellenze imprenditore e artigiano partenopeo’ a coronamento del suo grande percorso. Un lavoro che deve continuare nel solco della tradizione ma anche con una visione sicura su quello che verrà. Non a caso Salvatore Lampognano è anche insegnante di taglio in accademia e crede molto nel ruolo della formazione: «Sono sempre stato aperto ai giovani, cerco sempre di ascoltarli per capire le tendenze e quali strade può attraversare lo stile. Per questo sono orgoglioso di aver insegnato il mestiere a tanti ragazzi, oggi diventati uomini, che hanno poi aperto i loro saloni, le loro accademie. Una tradizione che si rinnova, un mestiere che riprende attraverso le mani di altri. Quello che ho sempre insegnato è che la tecnica si può apprendere e affinare nel tempo però dall’altro lato bisogna soddisfare i desideri dei clienti e farli coincidere con scelte che sono plasmate sulle caratteristiche di ognuno. E’ un lavoro di precisione, pazienza e dedizione. E’ fondamentale creare una connessione con il cliente, oltre ad avere passione e buona volontà. È un lavoro impegnativo, che richiede molte ore in piedi e una continua capacità di riflessione». Nel chiedergli dove va la barberia e come immagina il futuro della professione Salvatore è chiaro e diretto: «Ciò che è cambiato nel corso del tempo è il modo in cui i clienti vivono il servizio. Molte volte arrivano da noi con idee molto chiare, il che rende lo scambio più interessante. Inoltre, oggi disponiamo di tecnologie più avanzate, è più facile ottenere capelli belli, luminosi e sani. La maggiore disponibilità di prodotti e tecniche ci permette di rispondere meglio anche alle richieste dei clienti». Una ricerca che è anche avanguardia con la ricerca di rasoi moderni, attrezzature più performanti, tecnologie sempre al passo con i tempi. Anche questo è Lampognano Barbershop. Sempre al passo con i tempi ma con lo sguardo fiero sempre volto alla propria storia.

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