L’annuncio di Rizzetta: “Trattativa per il Napoli ancora viva! Fiducia per accordo con ADL”

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Matt Rizzetta vuole fare di Napoli il centro della strategia di Underdog Global Partners. Dopo gli investimenti nel Napoli Basket maschile e femminile e le interlocuzioni avviate in altri settori sportivi, l’imprenditore italoamericano punta alla costruzione di una vera potenza multisport.

Il tassello fondamentale resta il Napoli, considerato il “gioiello della corona” del progetto. Underdog ha iniziato a muoversi alla fine del 2025 per provare ad acquistare il club dalla famiglia De Laurentiis e Rizzetta guarda con fiducia alla possibilità di arrivare a un’intesa.

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A riportare le parole del patron del Napoli Basket, Tuttonapoli.

Rizzetta annuncia: “Trattativa per acquistare il Napoli ancora viva! Fiducia per accordo con ADL”

Nella lunga intervista concessa a Sportico, Rizzetta ha raccontato così la sua visione e il progetto costruito intorno alla città: “Napoli sta vivendo un’esplosione del turismo. C’è la Costiera Amalfitana. Hotel, ospitalità, ristorazione, infrastrutture. Ci sono semplicemente enormi opportunità di crescita nel prossimo decennio o giù di lì”.

Sulla strategia che ha portato alla nascita e alla crescita di Underdog: “Abbiamo poi iniziato ad acquisire altri asset in tutto il mondo, sempre seguendo questo tema dell’underdog, puntando cioè su realtà sottovalutate. Magari erano state gestite male per un motivo o per un altro, magari non erano state valorizzate correttamente dal punto di vista commerciale, ma avevano un potenziale enorme”.

Rizzetta si è detto “fiducioso” sulla possibilità che le trattative per l’acquisto del Napoli possano portare a un accordo, mentre sul lavoro svolto per costruire il progetto ha aggiunto: “Ci sono voluti molti anni di sudore, lacrime e sangue per costruire queste relazioni e mettere il nostro gruppo nella condizione di poter realizzare tutto questo. Ma adesso, se non ci riusciamo, non possiamo dare la colpa a nessuno se non a noi stessi”.

Sul futuro del Napoli Basket e sul possibile scenario che coinvolge NBA ed EuroLeague: “Chi lo sa? Credo che la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte — e penso che sia la NBA sia l’EuroLeague vi direbbero la stessa cosa — sia che tutti si uniscano per il futuro del basket europeo. Penso che alla fine succederà e spero che il Napoli Basket ne esca in una posizione migliore rispetto a quella in cui si trova all’inizio di questo processo”.

Infine, la frase che sintetizza la convinzione di Rizzetta sulle potenzialità della città: “Se vinci a Napoli, non è un posto difficile in cui costruire un business. È il business che viene da te”.