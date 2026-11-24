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E’ affetta da un tumore al pancreas e chiede di poter accedere a un farmaco per combattere la malattia. È la storia di Luisa Scarpa, per la quale l’avvocato Angelo Pisani, fondatore dell’associazione Potere ai Diritti, ha lanciato un appello al presidente della Regione Campania Roberto Fico e al ministro della Salute Orazio Schillaci.

L’appello di Luisa, affetta da tumore al pancreas: “Unico farmaco utile qui non è in commercio”

Sono due anni e mezzo che Luisa combatte contro un tumore al pancreas, ormai diventato metastatico. Lo racconta lei stessa in un video-appello pubblicato sui social, con la voce rotta dall’emozione ma con una lucidità che colpisce. «Sono arrivata a cento chemioterapie. Ho fatto tante radioterapie. Non c’è più che posso fare tranne che questa pillola», dice Luisa guardando in camera.

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Quella pillola, spiega, rappresenta per lei l’ultima possibilità di avere più tempo da trascorrere con suo figlio e con le persone che ama. Un farmaco innovativo, già disponibile in alcuni Paesi europei e che alcune Regioni italiane avrebbero già iniziato a rendere accessibile ad alcuni pazienti, ma che in Italia non è ancora commercializzato. Per questo Luisa si rivolge direttamente al Presidente della Regione Campania: «Dai la possibilità a noi di avere un po’ di tempo in più. Non si può morire così giovani. Se esiste la possibilità di avere almeno più tempo per combattere, perché non concederla?». «È assurdo – aggiunge – che non ci venga concessa la possibilità di provare a sopravvivere qualche mese, un anno in più. Per voi rappresenta niente, ma per me rappresenta tanto».

“Attivatevi subito per consentirle l’accesso immediato al farmaco richiesto, secondo le indicazioni dei medici che la seguono e per non lasciare nulla intentato”, scrive l’avvocato Pisani. “Questa mamma spera ed ha diritto di poter abbracciare ancora suo figlio, sedersi accanto a lui, trascorrere almeno un altro Natale insieme alle persone che ama. Dentro questa speranza c’è una vita intera. Lasciare una famiglia a implorare una possibilità di cura sarebbe una sconfitta umana e istituzionale intollerabile”.

Il precedente in Lombardia

Il legale richiama il caso di Jessica Scarpa, per la quale, secondo quanto riferito dall’associazione, la Regione Lombardia ha autorizzato l’acquisto del farmaco, assumendone i costi attraverso l’Asst di Lecco. Pisani chiede alle istituzioni campane e al ministero la stessa determinazione, sollecitando una valutazione clinica urgente e ogni intervento possibile per rendere accessibile la terapia.

In assenza di risposte, l’avvocato annuncia il ricorso alle vie legali, anche con procedure d’urgenza, per tutelare il diritto alla salute della donna. “Presidente Fico, signor ministro: assumetevi adesso la responsabilità di una risposta concreta. Contattate i curanti, affrontate gli ostacoli, attivate le procedure. Un ritardo evitabile, davanti a una richiesta così urgente, sarebbe gravissimo”, conclude Pisani.

Insomma, il messaggio di Luisa è chiaro: non chiede un miracolo, chiede solo una chance. Una possibilità di lottare ancora, di restare ancora un po’ accanto a chi ama