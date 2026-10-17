Lavoratori in nero e irregolarità igienico-sanitarie, sospesa cornetteria “Il Ciottolo” a Napoli

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Lavoratori in nero e irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario. Per tutto questo la nota cornetteria “Il Ciottolo” di via Amerigo Vespucci, a Napoli, è stata chiusa. Contestate contravvenzioni per 27mila euro.

Sono stati i militari del Gruppo di Napoli, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli, ad effettuare l’ispezione.

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Lavoratori in nero e irregolarità igienico-sanitarie, chiusa nota cornetteria a Napoli

Su 13 lavoratori presenti al momento del controllo, 5 sono risultati impiegati in nero. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate cinque violazioni amministrative, con maxi-sanzioni per lavoro nero pari complessivamente a 19.500 euro. È stato inoltre adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’ispezione sono state contestate anche 3 contravvenzioni penali, per un importo complessivo di quasi 5mila euro, relative all’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla mancata formazione del personale e a carenze negli ambienti di lavoro. Ulteriori irregolarità sono state rilevate dal Nas di Napoli sul fronte igienico-sanitario.

In particolare, i militari hanno riscontrato macchie di umidità nei locali adibiti a deposito, contenitori per rifiuti non idonei e un’apparecchiatura frigorifera contenente alimenti deperibili priva di un rilevatore di temperatura.