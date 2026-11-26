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Un patrimonio immobiliare e finanziario di enorme valore, una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione e un ruolo di primo piano, secondo la ricostruzione degli inquirenti, negli affari del clan Mallardo. È il profilo giudiziario di Sabatino Granata, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ‘o Champagne, ritenuto referente dell’organizzazione camorristica attiva nell’area di Giugliano.

Granata è stato condannato nel 2020 a sette anni e quattro mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. Ma a delineare ulteriormente la dimensione economica delle contestazioni è soprattutto il capitolo patrimoniale, caratterizzato dal sequestro per diversi milioni di euro avvenuto nella giornata di oggi.

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Il nuovo provvedimento patrimoniale

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento riguarda un patrimonio immobiliare dal valore complessivo stimato in circa otto milioni di euro, riconducibile a Granata.

Le risultanze investigative hanno ricostruito il ruolo di Granata come “referente del clan Mallardo, con il reinvestimento di capitali di provenienza illecita nell’acquisto di terreni e nella realizzazione di complessi immobiliari, anche abusivi, attraverso rapporti corruttivi con pubblici funzionari”.

In particolare, secondo gli accertamenti, il destinatario della misura avrebbe assunto il ruolo di referente dell’organizzazione camorristica nella zona di Licola, tra Giugliano e San Nullo, occupandosi anche della riscossione delle estorsioni per conto del sodalizio e mettendo a disposizione i propri vertici e locali commerciali di famiglia per incontri con esponenti di gruppi criminali contrapposti.

Le anomalie finanziarie e il sistema delle intestazioni

Gli approfondimenti economico-patrimoniali avrebbero permesso di ricostruire disponibilità direttamente e indirettamente riconducibili all’imprenditore e al suo nucleo familiare, evidenziando una significativa sproporzione tra le risorse economiche legittimamente disponibili e gli investimenti effettuati.

In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato un saldo negativo di circa 2,3 milioni di euro nel periodo 1991-2008 e un’ulteriore squilibrio di circa un milione di euro nel periodo 2008-2015. Le verifiche hanno inoltre riguardato conferimenti di capitale e finanziamenti effettuati dall’imprenditore e dalla coniuge in favore di diverse società.

Sulla base degli elementi raccolti, il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di 15 immobili e delle relative quote di proprietà, comprendenti terreni, abitazioni, locali commerciali, depositi e autorimesse, ubicati nei comuni di Giugliano in Campania e Riardo, in provincia di Caserta.

I beni risultano formalmente intestati al destinatario della misura, alla coniuge e a un terzo soggetto, ritenuto intestatario fittizio di cespiti ricondotti al proposto.

Il profilo di ‘o Champagne

La vicenda di Sabatino Granata, detto ‘o Champagne, rappresenta uno spaccato del rapporto tra criminalità organizzata, investimenti immobiliari e attività imprenditoriali. Al centro delle indagini non soltanto le contestazioni associative, ma soprattutto la presunta capacità di trasformare risorse di provenienza illecita in patrimoni apparentemente riconducibili ad attività economiche legali. Un sistema che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe trovato nell’edilizia, nell’acquisto di terreni e nelle società uno strumento per reinvestire capitali e consolidare disponibilità economiche. Il nuovo sequestro patrimoniale punta proprio a sottrarre tali disponibilità alla sfera di controllo dei soggetti ritenuti coinvolti. La misura di prevenzione patrimoniale resta comunque soggetta ai rimedi di impugnazione previsti dalla legge.