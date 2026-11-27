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Il nuovo collaboratore di giustizia Massimiliano Esposito ha iniziato a svelare i segreti della mala dell’area flegrea ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’ex boss di Bagnoli, conosciuto nell’ambiente come ‘o Scognat, ha parlato dei rapporti con gli altri clan in alcuni verbali: “Confermo che quando Alessandro Giannelli è uscito dal carcere ci sono state forti frizioni tra di noi. Quando Giannelli uscì dal carcere, io ero detenuto. Prima che tornasse in libertà consigliai a Giannelli di essere il mio referente a Cavalleggeri, fintantoché non torna libero P.Q. che è sempre stato il referente di D’Ausilio a Cavalleggeri. Gli dissi anche che al ritorno di Q. lui sarebbe potuto venire a Bagnoli. Giannelli prima mi rassicurò garantendomi che avrebbe fatto come avevo detto io, ma poi una volta libero disattese tutte le mie direttive. Tentò di imporsi a Bagnoli, faceva discussioni con la mia famiglia, sparò sotto casa mia“. Le dichiarazioni di Esposito saranno attentamente vagliate dalla Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, soprattutto quelle relative allo scontro armato con Giannelli, ex ras di Cavalleggeri e oggi collaboratore di giustizia.

I rapporti del clan Esposito con l’Alleanza di Secondigliano

Nelle sue prime rivelazioni, Esposito ha rivendicato l’indipendenza criminale della sua organizzazione rispetto all’altro cartello criminale napoletano: “Ci tengo a precisare che non ho mai ritenuto che il mio clan facesse parte dell’Alleanza di Secondigliano. Il clan guidato da me è sempre stato autonomo ed indipendente dall’Alleanza di Secondigliano. I Licciardi si impongono per comandare sui clan con i quali si alleano ed io non lo avrei mai permesso. Io non ho mai messo le mani su Secondigliano né loro, quando c’ero io, potevano mettere le mani sul mio territorio. Tra di noi c’erano rapporti di mutuo soccorso, anche se devo dire che ero più io ad aiutare loro che loro a me“.

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Il profilo dell’ex boss Massimiliano Esposito