L'ex camorrista in fuga, foto sui social: "Faccio Capodanno e torno"
L'ex camorrista in fuga, foto sui social: "Faccio Capodanno e torno"

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
L'ex camorrista in fuga, foto sui social:
Gianluca Moscatiello
Dalla latitanza Gianluca Moscatiello ha pubblicato una foto in cui è coperto dalla corona e dai gioielli. La polizia vuole arrestarlo come mandante della spedizione punitiva contro un ragazzo che aveva picchiato suo figlio come riporta La Repubblica: il fuggitivo si troverebbe in Romania.

“Hai picchiato la persona sbagliata, è il figlio del boss” hanno urlato al ragazzino di 17 anni chiuso nel bagagliaio della Mercedes. Lo hanno stipato lì come ultimo atto di una spedizione punitiva a calci e pugni, tramortendo la vittima e costretto gli aggressori a usare un lenzuolo per caricarlo di peso in auto. La sera prima la vittima aveva litigato con il figlio di Moscatiello, 49 anni ex affiliato del clan Genovese. 

L’uomo è stato già condannato per associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio e omicidio, una volta libero si è rifatto una vita a Torino, costruendo un piccolo impero con una catena di bar.

Moscatiello è tornato ad essere indagato come mandante della spedizione punitiva.  Sono finiti in manette suo cugino Pietro Tagliaferri, 54 anni, e i fratelli Alin e Ovidiu Cirpaci, romeni di 42 e 38 anni (difesi dagli avvocati Gianluca Orlando e Marina Bisconti). La Squadra Mobile della Questura li accusa di sequestro di persona, minacce e violenza privata.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

