Lite familiare a Napoli, marito minacciato dalla moglie con una lametta ed un bastone

PUBBLICITÀ

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna in forte stato di agitazione che, impugnando una lametta, stava minacciando il compagno tentando di ferirlo per poi afferrare un bastone di legno colpendolo più volte.

Gli operatori hanno bloccato la donna che, una volta accompagnata presso gli uffici di polizia, ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli agenti fino a quando è stata bloccata.

Una 45enne napoletana con precedenti di polizia è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciata per minaccia aggravata e tentate lesioni aggravate.