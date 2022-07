Lite in strada nel rione Monterosa a Scampia, il video indigna il web

La violenza fa ormai parte dell’arredamento urbano. Non c’è quartiere, strada che ne faccia a meno. Al Rione Monterosa, a Scampia, è avvenuta una lite in strada tra un uomo ed una donna, quest’ ultima aiutata da qualcun altro che a bordo di un’auto travolge l’uomo che resta a terra dolorante ed in balia dell’aggreditrice. Le urla e gli strepiti hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno segnalato l’accaduto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Uno dei segnalanti racconta che i due litiganti possano essere cognati o comunque imparentati.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine affinché si possa fare chiarezza e i protagonisti vengano individuati. CI chiediamo: ma soltanto noi ci accorgiamo che il mondo sta impazzendo e che la violenza sta diventando l’unica forma di relazione tra le persone? Perché se anche altri hanno captato il problema allora bisogna intervenire per invertire la rotta” – le parole di Borrelli.

