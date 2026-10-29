Lucia massacrata di botte dall’ex, al via l’appello: per i giudici lui “andava compreso”

Al centro del nuovo giudizio ci saranno la ricostruzione dell’aggressione e la valutazione delle prove effettuata in primo grado. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito Lucia con un pugno al volto per poi prenderla a calci mentre era a terra. La procuratrice generale Barbara Badellino ha contestato duramente la precedente sentenza, sostenendo che i giudici avrebbero «in modo quasi scientifico sminuito le parole della persona offesa», arrivando a considerare la violenza fisica e verbale subita come «meritata».
La difesa della vittima, rappresentata dall’avvocata Annalisa Baratto, ha inoltre criticato il diverso peso attribuito alle dichiarazioni dell’imputato e a quelle di Lucia. A suscitare polemiche è stato anche un passaggio della sentenza in cui l’amarezza dell’uomo per la fine del matrimonio veniva definita «umanamente comprensibile».
Secondo la contestazione della parte civile, minacce, insulti e percosse sarebbero stati ricondotti alle tensioni della separazione, con un’interpretazione che avrebbe finito per ridimensionare la gravità delle condotte denunciate. La Procura generale chiede una condanna a quattro anni e sei mesi. Sarà ora la Corte d’Appello a rivalutare gli elementi del caso e a stabilire se confermare la decisione di primo grado o modificarla.