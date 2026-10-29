Lucia massacrata di botte dall’ex, al via l’appello: per i giudici lui “andava compreso”

Torna in aula il caso di Lucia Regna, la donna brutalmente aggredita dall’ex marito nel luglio 2022, che riportò danni permanenti alla vista e subì un intervento di ricostruzione del volto con 21 placche di titanio. L’uomo era stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per lesioni, senza il riconoscimento del reato di maltrattamenti. Ora la Corte d’Appello di Torino ha ammesso i ricorsi presentati dalla Procura e dalle parti civili e dovrà riesaminare la vicenda, ascoltando nuovamente la vittima, la figlia maggiore e la madre, con la possibilità di sentire anche l’imputato.

Al centro del nuovo giudizio ci saranno la ricostruzione dell’aggressione e la valutazione delle prove effettuata in primo grado. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito Lucia con un pugno al volto per poi prenderla a calci mentre era a terra. La procuratrice generale Barbara Badellino ha contestato duramente la precedente sentenza, sostenendo che i giudici avrebbero «in modo quasi scientifico sminuito le parole della persona offesa», arrivando a considerare la violenza fisica e verbale subita come «meritata».

La difesa della vittima, rappresentata dall’avvocata Annalisa Baratto, ha inoltre criticato il diverso peso attribuito alle dichiarazioni dell’imputato e a quelle di Lucia. A suscitare polemiche è stato anche un passaggio della sentenza in cui l’amarezza dell’uomo per la fine del matrimonio veniva definita «umanamente comprensibile».

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Secondo la contestazione della parte civile, minacce, insulti e percosse sarebbero stati ricondotti alle tensioni della separazione, con un’interpretazione che avrebbe finito per ridimensionare la gravità delle condotte denunciate. La Procura generale chiede una condanna a quattro anni e sei mesi. Sarà ora la Corte d’Appello a rivalutare gli elementi del caso e a stabilire se confermare la decisione di primo grado o modificarla.