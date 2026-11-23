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Vincenzo Saviano ha perso la vita nel corso di una battuta di caccia al cinghiale in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Montella, il 60enne di Ottaviano sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore. La tragedia si è verificata nel territorio di Castelvetere sul Calore.

L’altra tragedia durante la caccia

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Pasquale Racesi è morto durante una battuta nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio, come riporta l’Ansa, è avvenuto sabato in circostanze ancora da chiarire. Secondo l’ipotesi al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dall’arma di un altro partecipante alla battuta di caccia.

Informata la procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, sono state avviate le indagini e i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La notizia della morte del 56enne ha suscitato cordoglio a Varapodio.