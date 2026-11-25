PUBBLICITÀ

Il tribunale di Sorveglianza di Ancona ha scarcerato Giovanni Feldi, fratello di Francesco Feldi ‘o tufan ucciso in clamoroso agguato nel 2012 al Rione Berlingieri. Difeso dall’avvocato Michele Caiafa, l’uomo scontava una pena per associazione in quanto indicato come capo e promotore del gruppo nato da una scissione dei Sacco-Bocchetti. Grazie alle argomentazioni del suo legale il tribunale di Sorveglianza marchigiano gli ha concesso un’attenuazione della misura cautelare.

Giovanni Feldi è anche il padre di Antonio, protagonista qualche mese fa di un clamoroso arresto quando, dopo soli tre giorni che aveva ottenuto la libertà, si era presentato all’interno di un panificio di via Cassano, già oggetto di precedenti mire estorsive, e aveva minacciato il titolare intimando di consegnargli la ‘tassa di Ferragosto’ spiegandogli: “Adesso ci sono io nel Berlingieri”. Feldi aveva chiesto la somma di 1500 euro e così gli agenti del commissariato Secondigliano sapendo che Feldi che sarebbe tornato per la ‘bussata’, si accostarono nei pressi del panificio bloccando l’uomo e arrestandolo.

PUBBLICITÀ