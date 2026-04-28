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Momenti di forte tensione a Tavernanova, nella zona “Gecos” a Casalnuovo, dove una giovane mamma di tre bambini è stata sul punto di compiere un gesto estremo.

Una storia che porta con sé il peso della solitudine, delle difficoltà economiche e di un disagio troppo spesso ignorato.

Mamma di tre bimbi tenta il suicidio a Casalnuovo, salvata in extremis dagli agenti

Secondo le prime ricostruzioni, la donna vive una situazione familiare complessa: tre figli con difficoltà, il marito recentemente licenziato dalla fabbrica di caffè in cui lavorava e una quotidianità resa, quindi, molto difficile.

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Il momento più critico si è consumato quando la donna avrebbe minacciato di lanciarsi dal quinto piano. Un gesto che, se portato a termine, sarebbe stato fatale e avrebbe richiamato alla memoria una vicenda simile avvenuta pochi giorni fa, purtroppo conclusasi tragicamente.

Provvidenziale l’intervento di chi ha lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo immediato della Polizia Locale, già impegnata in zona per la gestione del traffico legato all’ingresso dei bambini nella vicina scuola. Gli agenti sono riusciti a intervenire con prontezza, evitando il peggio e riportando la situazione sotto controllo.

Quella di Tavernanova è una di quelle storie silenziose che raramente fanno rumore, ma che raccontano un dolore profondo. Storie che interrogano tutti: istituzioni, comunità e singoli cittadini. Perché, in certi casi, l’unica vera cura resta la vicinanza, l’ascolto e quel senso di umanità che può fare la differenza tra la disperazione e la speranza.