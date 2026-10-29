Manovra 2027, arrivano i tagli all’Irpef e su canone affitti: tutte le novità

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Fisco, lavoro, sanità e casa. Sono questi i pilastri della manovra economica approvata dal Consiglio dei ministri, che vale circa 26 miliardi di euro e concentra le risorse su famiglie, lavoratori e imprese. Tra le misure principali l’allargamento degli sconti Irpef, gli incentivi alle assunzioni e nuovi aiuti per i giovani.

Le novità e i vantaggi della Manovra 2027 per Irpef e affitti

Tra le novità più rilevanti figura l’intervento sull’Irpef. La soglia del secondo scaglione viene estesa fino a 55mila euro di reddito annuo, mantenendo l’aliquota del 33%. Secondo il governo, il beneficio massimo potrà arrivare fino a circa 500 euro l’anno per alcuni contribuenti.

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Sul fronte abitativo la manovra prevede un taglio della cedolare secca sui contratti a canone concordato, che scende al 5%. L’aliquota si riduce all’1% nel caso di immobili affittati a giovani fino a 35 anni. Sono inoltre confermate per il 2027 le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Gli altri pilastri della Manovra

La manovra introduce per il 2027 un’imposta sostitutiva dell’1% sugli incrementi di reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori entro determinati limiti reddituali. Inoltre sale da 85 mila a 100 mila euro la soglia di accesso al regime forfettario per le partite Iva, una misura richiesta da tempo dalla maggioranza. Per i lavoratori fino a 30 anni viene inoltre elevato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit.

Assunzioni: proroga degli incentivi

Il governo proroga fino al 31 dicembre 2027 gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne e lavoratori nelle Zone economiche speciali (Zes). Prevista anche una maggiorazione delle deduzioni per le imprese che assumono: il coefficiente sale all’80% per le lavoratrici madri e al 40% per gli under 36.

Contratti e salari

Viene confermata per il 2027 l’imposta sostitutiva agevolata del 5% sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti nel settore privato. La misura punta a favorire il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori.

Sanità: più fondi al Servizio sanitario nazionale

Una quota significativa delle risorse è destinata alla sanità. Il Fondo sanitario nazionale viene incrementato di 3,4 miliardi di euro, arrivando a 146,3 miliardi nel 2027. Il governo indica la sanità come una delle principali priorità della legge di Bilancio.

Auto e moto: bollo abolito per milioni di veicoli

Diventa strutturale l’esenzione dal bollo auto per le vetture fino a 80 kW e per i motocicli. Secondo le stime dell’esecutivo, la misura interesserà circa il 70% del parco circolante italiano. Sarà inoltre possibile richiedere targhe personalizzate a pagamento.

Scuola ed efficientamento energetico

Tra gli interventi figurano investimenti per dotare gli edifici scolastici di climatizzatori e pompe di calore e per finanziare l’efficientamento energetico di università e ospedali. Le risorse saranno assegnate attraverso bandi nel corso del 2027, mentre l’erogazione è prevista dal 2028.

Le coperture

Le coperture della manovra arrivano soprattutto dall’attivazione delle clausole fiscali previste, da maggiori entrate provenienti dal settore finanziario, dal comparto dei giochi e dal settore energetico, oltre che dal contributo richiesto ai ministeri. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il testo approda ora in Parlamento, dove potrà essere modificato nel corso dell’esame che dovrà concludersi entro la fine dell’anno.