Marano. Accusati di abuso d’ufficio per un dehors, assolti tecnici del Comune

Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la decisione del Gup del tribunale di Napoliì, dott.ssa Iagulli, nel procedimento a carico di due tecnici del Comune di Marano accusati di abuso d’ufficio in concorso.

Il funzionario Vittorio Iorio (difeso dall’avvocato Giovanni Lo Russo) e l’ingegnere Pasquale Di Pace (difeso dagli avvocati Amedeo Di Pietro e Annarita Lebano).

In qualità di dirigente dell’ufficio tecnico (Di Pace) e funzionario (Iorio), erano accusati di abuso d’ufficio in concorso per aver rilasciato ad un imprenditore una autorizzazione ad occupare una superficie per la realizzazione di un dehors in una piazza della città di Marano. Tesi però smentita dall’esito del procedimento. “Alcuna violazione di legge c’è stata nel rilascio delle autorizzazioni da parte del funzionario e l’opera realizzata è conforme alla legge ed alle prescrizioni imposte dal comune di Marano”, dichiara soddisfatto l’avvocato Lo Russo.